"لا حلول سريعة".. صيف بلا كهرباء ينتظر العراقيين

شفق نيوز/ أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الأحد، أن واقع الكهرباء العراقية خلال الصيف المقبل لن يشهد تحسناً ملحوظاً، رغم التطمينات التي تحاول الوزارة تسويقها للرأي العام.

وقال المرسومي، في منشور على صفحته بـ "الفيسبوك"، وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الإنتاج الحالي من الغاز الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للغاز الإيراني في الوقت الراهن، إذ يتطلب تحقيق ذلك سنوات عدة من التطوير والاستثمار"، مبيناً أن "مشاريع الطاقة الشمسية، التي من المتوقع أن تسهم في تعزيز الإنتاج الكهربائي، لن يتم إنجازها قبل أقل من ثلاث سنوات وفقاً لأفضل التقديرات".

وبشأن الحلول البديلة، رأى المرسومي، أن "استئجار المنصة العائمة في خور الزبير وتركيبها سيستغرق ما لا يقل عن عام، بينما يحتاج بناء المنصات الثابتة في ميناء الفاو إلى أكثر من عامين".

وأشار إلى أن "مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لن تسهم في تحسين وضع الكهرباء خلال هذا العام، حيث إن الربط مع السعودية يحتاج إلى ثلاث سنوات، بينما الربط مع الكويت بطاقة 500 ميغاواط لن يتم على الأرجح خلال 2025، أما مضاعفة استيراد الكهرباء من تركيا من 300 إلى 600 ميغاواط، فذلك مرهون بالحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي، مما يجعل فرص تحقيقه غير مؤكدة في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، خلال لقائه وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في بغداد، بحضور السفير التركي أنيل بورا إينان، أن "وزارة الكهرباء أكملت جميع الاستعدادات لرفع طاقة التجهيز عبر خط الربط العراقي - التركي إلى 600 ميغاواط، مقترحاً تشكيل لجنة فنية عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات".

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ألغت الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي تتبعها الإدارة الأمريكية الحالية ضد طهران.

في المقابل، أعرب وزير الخارجية الإيراني، قبل أيام قليلة، عن استعداد بلاده للوقوف مع العراق في صد إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية "غير القانونية" المتمثلة بإنهاء الإعفاءات الممنوحة لاستيراد العراق الغاز من إيران.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024، اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن لم يبدأ العمل به الآن بسبب مشاكل فنية، كما أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا.