لا حسم بجلسة الغد.. الخلافات تسيطر على توزيع لجان البرلمان العراقي

شفق نيوز- خاص

رجّحت النائب عن كتلة النهج الوطني ضحى البهادلي، يوم الأحد، عدم التصويت على اللجان النيابية خلال جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد الاثنين، فيما أكدت أن "الخلافات" تسيطر على توزيع اللجان.

وقالت البهادلي، لوكالة شفق نيوز، إن المؤشرات الحالية لا توحي بإمكانية حسم جميع اللجان في جلسة يوم غد الاثنين، بشكل كامل، إذ تستمر الخلافات بشأن توزيع اللجان خصوصاً تلك التي تمثل ثقلاً رقابياً ومالياً.

وأعربت عن أملها أن تشهد جلسة يوم الاثنين تقدماً ملموساً، مؤكدة أنه من غير المرجح إنهاء هذا الملف بالكامل ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات سياسية واضحة تضمن التوازن والعدالة في توزيع اللجان النيابية.

وأكدت البهادلي، أن هناك قرابة 10 لجان نيابية لم يتم حسمها، أبرزها المالية والنزاهة والأمن والدفاع، لكن الخلافات قد تؤجل حسم بعض اللجان إلى جلسة اخرى.

ويعقد مجلس النواب جلسته يوم غد الاثنين، بجدول أعمال يتضمن فقرة واحدة هي "استكمال التصويت على أعضاء اللجان النيابية الدائمة".