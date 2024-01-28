لا جلسة لمجلس واسط يوم غد ومصدر يرجح ذهاب منصب المحافظ لدولة القانون

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة واسط الجديد، رحمن عليوي، يوم الأحد، عن حقيقة عقد مجلس المحافظة جلسته يوم غد الاثنين، ففي حين رجح مصدر مطلع ‘طاء منصب المحافظ لائتلاف دولة القانون.

وقال عليوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن عقد مجلس محافظة واسط، جلسته يوم غد الاثنين غير صحيح، ودعوة المحافظ، محمد المياحي، كانت لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية في الساعة التاسعة صباحاً".

من جهته، أوضح مصدر مطلع داخل كتلة الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، ان "مستقبل التشكيلة الحكومية المحلية في محافظة واسط، من المرجح أن يتم تقسيمها بين كتلتي (واسط أجمل) بزعامة المحافظ الحالي محمد المياحي، و(ائتلاف دولة القانون) بزعامة نوري المالكي".

وأضاف المصدر، أن "منصب المحافظ سيكون من حصة دولة القانون، بينما رئاسة مجلس المحافظة ستكون من حصة كتلة واسط أجمل".