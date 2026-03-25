"لا تهلع".. الدفاع المدني العراقي يحدد 11 وصية لمواجهة الأمطار والسيول

من عمليات سحب مياه الأمطار في بابل اليوم (الدفاع المدني)

شفق نيوز- بغداد

أصدرت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، مساء اليوم الأربعاء، حزمة من الوصايا والإرشادات للمواطنين لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها البلاد.

وشددت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على ضرورة الالتزام بالوصايا والإرشادات في حالات الأمطار الغزيرة والسيول، وشملت التعليمات مجموعة خطوات أوجزتها في 11 نقطة كما يلي:

1- لا داعي للهلع أو الخوف، فالتصرف بهدوء وبشكل صحيح سيساعدك على تقليل مخاطر الفيضانات.

2- خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، يُنصح بمتابعة موقع هيئة الأنواء الجوية للاطلاع على تفاصيل الأحوال الجوية، كما يُفضل البقاء على دراية بالتوقعات الجوية طوال فصل الشتاء.

3- إذا كان لديك طابق ثانٍ في المنزل، يُستحسن الانتقال إليه بشرط التأكد من أن مستوى المياه الناتج عن الفيضانات لن يؤثر عليه، مع ضرورة نقل المؤن والاحتياجات كافة إليه.

4- في حالة ملاحظة تسرب المياه بسبب الفيضان إلى داخل المنزل، يُرجى إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية وفصلها عن مصادر الطاقة.

5- ينبغي عدم الاقتراب من السيول والفيضانات بدافع الفضول، حيث إن ذلك قد يعرضك للخطر ويسبب سقوطك في المياه مما يصعب إنقاذك في تلك الحالة.

6- عند الخروج باستخدام السيارة، يجب تجنب القيادة في اتجاه تدفق المياه، وينبغي أن تكون المغادرة في الاتجاه المعاكس لجريان الماء، وذلك لتفادي ارتفاع مستوى المياه بشكل سريع حول العجلات مما يؤدي إلى صعوبة الخروج.

7- يُنصح بمراقبة الأطفال بدقة لتفادي وقوعهم في مخاطر غرق محتملة نتيجة عدم إدراكهم لمستويات مياه الفيضانات.

8- يُستحسن مغادرة المنزل والانتقال إلى المواقع الآمنة التي تحددها الجهات المختصة، مثل الدفاع المدني أو الجهات الأمنية.

9- تجنب الفوضى واستمع بعناية إلى التعليمات المقدمة من الدفاع المدني أو أي جهة أمنية متواجدة في منطقة الفيضانات، حيث إن جميعهم يسعون إلى ضمان سلامتك.

10- يُوصى بوضع علامات قياسية على أسيجة المنزل أو جدرانه باستخدام الطلاء، بحيث تتراوح من ارتفاع (30) سم إلى (60) سم. وعند ارتفاع المياه بسرعة فوق هذه المستويات، ينبغي مغادرة المنزل والانتقال إلى مكان آمن، ويفضل اختيار المناطق النائية والقرى والأرياف.

11- يرجى الاتصال على الفور برقم إدارة الدفاع المدني (911)، وهو رقم مجاني متاح من جميع الشبكات. احفظ هذا الرقم جيداً للإبلاغ عن أي مخاطر تتعلق بالفيضانات التي قد تتعرض لها بشكل غير متوقع.

وتشهد الأجواء العراقية منذ أيام عدة انخفاضاً في درجات الحرارة وأمطاراً غزيرة تسببت بسيول في العديد من المحافظات وأضراراً مادية بالبنى التحتية كما أدت إلى عزل بعض القرى والمناطق.

وعلى إثر ذلك، قررت عدد من المحافظات العراقية تعطيل الدوام في الدوائر الحكومية خلال هذا الأسبوع وغداً الخميس، فيما قررت وزارة التربية تعطيل الدوام في المدارس لجميع المحافظات يومي الأربعاء والخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.