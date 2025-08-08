لا تهاون.. كيف تخطط بيطرة كربلاء لحماية ملايين الزائرين؟

شفق نيوز- كربلاء

أعلن مدير المستشفى البيطري في محافظة كربلاء، وسام الجابري، أن الخطة الخاصة بتأمين الصحة البيطرية خلال الزيارة الأربعينية تتضمن عدة محاور رئيسية تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة للزائرين والمشاركين في الشعائر.

وأوضح الجابري لوكالة شفق نيوز، أن أحد أبرز المحاور بدأ تنفيذه منذ أكثر من أسبوعين، ويشمل نشر مفارز بيطرية ثابتة ومتحركة في السيطرات الخارجية للمحافظة، أبرزها على مداخل كربلاء من اتجاهات بابل، النجف، بغداد، فضلاً عن السيطرات الفرعية في محاور عين التمر.

وبيّن أن هذه المفارز تقوم بفحص جميع الأغذية ذات المنشأ الحيواني المصاحبة للمواكب الحسينية، مثل اللحوم، الألبان، الأسماك، والبيض، بالإضافة إلى التدقيق في شهادات الصحة البيطرية الخاصة بالحيوانات المرافقة للمواكب، وذلك للوقاية من الأمراض الانتقالية، مثل الحمى النزفية.

وأكد الجابري على أهمية هذا الإجراء قائلاً: "بسبب تزايد الحالات المرتبطة بالأمراض الوبائية، شددنا الإجراءات الوقائية هذا العام".

كما تتضمن الخطة محوراً رقابياً خاصاً بمنع حالات الذبح العشوائي داخل المواكب، نظراً لخطورتها الصحية والبيئية، إذ تُعد سبباً رئيسياً في انتشار الأوبئة والتلوث، بحسب الجابري.

وتشمل الرقابة أيضاً المطاعم، ومحال القصابة، وبيع الأغذية، والفنادق التي تضم مطابخ لتحضير اللحوم والدواجن، حيث تُخضع جميعها لجولات تفتيشية مستمرة.

وفي جانب التوعية، أشار الجابري إلى توزيع آلاف المنشورات التثقيفية على الزائرين والمواكب، من خلال تسعة مستوصفات بيطرية منتشرة في أنحاء كربلاء، تضم كل منها نحو عشر فرق بيطرية، إلى جانب فرق إسناد من محافظات أخرى.