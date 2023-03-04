"لا تقل عن 800 ألف دينار".. السوداني يوجه بإكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين (وثيقة)

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، هيئة المستشارين بإكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين، بعد طلب نيابي بجعلها 800 ألف دينار شهرياً كحد أدنى.

جاء ذلك في تهميش للسوداني على كتاب رسمي ورده من عضو مجلس النواب العراقي نايف الشمري ذكر فيه "الظروف الصعبة التي يعيشها المتقاعدين العراقيين، كون ان رواتبهم التقاعدية لا تتناسب مع خدمتهم وغلاء المعيشة"، مشيرا الى ان "اغلبهم كبار السن ومصابين بامراض مزمنة ورواتبهم لا تكفيهم لمراجعة الأطباء".

وطلب الشمري، بحسب الكتاب، من السوداني "انصاف المتقاعدين في زيادة رواتبهم التقاعدية على أن لا تقل عن 800 الف دينار عراقي كحد ادنى تثمينا لجهودهم"، فيما رد السوداني بالتوقيع على الطلب بتوجيه هيئة المستشارين، باكمال الدراسة التي سبق أن وجه بها بخصوص زيادة رواتب المتقاعدين.