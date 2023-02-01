"لا تصرفوا مدخراتكم عليها".. ‏السوداني يحذر المواطنين من شراء الأراضي الزراعية

شفق نيوز/ حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع ‏السوداني، يوم الأربعاء، المواطنين من شراء الأراضي الزراعية قرب طريق اليوسفية الجديد جنوب العاصمة بغداد، مشيرا الى عائديتها للدولة وستستثمر من قبلها قريبا.

وقال السوداني في تصريحات أطلقها خلال افتتاحه، اليوم، طريق الدورة - اليوسفية للمرور السريع جنوب بغداد، إن طريق الدورة-اليوسفية للمرور السريع تم انجازه بالمواصفات المطلوبة بعدما كان من المشاريع المتلكئة، مؤكداً أنه سوف يخفف من الزحامات.

وأوضح السوداني، أن البرنامج الحكومي يتضمن إنشاء طرق وجسور لتخفيف الزحامات في بغداد، مشيرا الى أن حكومته أعطت لوزارة الإعمار التخصيصات المطلوبة لمعالجة ما تسمى "طرق الموت".

وأضاف السوداني، "أستغل هذه المناسبة لأوجه كلمة الى المواطنين بعدم الانجرار خصوصا في هذا الموقع للعروض الموجودة من قبل البعض في بيع الأراضي الزراعية كونه تجاوز واضح على القانون، مؤكدا أن أغلب هذه الاراضي هي ملك للدولة .

وتابع ‏السوداني: ستكون هناك إجراءات قانونية بحق المتجاوزين على أراضي الدولة وسيتم رفع أي تجاوز مهما كان، محذرا المواطنين من الانجرار خلف تلك العروض وصرف ما لديهم من مدخرات مالية، حيث سيتم لاحقا رفع هذه التجاوزات مهما كانت.

وأشار إلى أن وزارة الاسكان والاعمار وأمانة بغداد لديهما خطة لاستثمار هذه المناطق في الشكل الأمثل.

وفي 8 كانون الثاني 2023، أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، تنبيها ببيع الأراضي الواقعة على جانبي الطريق السريع الرابط بين الدورة واليوسفية.

وقال رسول، إن على المواطنين عدم شراء الأراضي على جانبي الطريق السريع الجديد الرابط بين سريع محمد القاسم (الدورة) ومنطقة اليوسفية لكونها غير قانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين ومنتحلي صفة الملكية الذين يحاولون خداع المواطنين وابتزازهم.

وصباح اليوم الاربعاء الاول من شباط، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طريق الدورة - اليوسفية للمرور السريع جنوب بغداد، بطول 14.5 كلم، وتقاطع بغداد الجنوبي، الذي يضم مجسّرين ومقتربات بأربعة مسارات.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إنه تمت المباشرة بفتح الطريق الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية والذي يحمل اسم (طريق العدوانية الجديد) خلال مراسيم بحضور مدير المرور العامة، موضحا أن الطريق يبدأ من تقاطع مصفى الدورة باتجاه علوة الرشيد ومنطقة كرارة.

وبين المصدر، أن السلطات منعت مرور مركبات الحمل على هذا الطريق، موضحا أن العجلات الممنوعة هي 3 طن فما فوق.

وأمس الثلاثاء، أبلغ العميد الدكتور زياد القيسي مدير اعلام المرور، وكالة شفق نيوز، إن افتتاح طريق اليوسفية - الدورة سيكون بدءا من تقاطع مصافي الدورة باتجاه كرارة، ثم عرب جبور وصولا الى الخط السريع الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية، وأوضح أن هذا سيرفع كثيراً معاناة المواطنين ويخفف الزخم المروري.