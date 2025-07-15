"لا تصدقوا أمطار الصيف".. ميسان تحذر من شحة تهدد أرواح الأهالي (فيديو)

شفق نيوز- ميسان

نفى مدير ناحية المشرح في محافظة ميسان جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن سقوط أمطار على الناحية، مؤكداً أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو "فيديو مركّب" لا صحة له.

وقال منير الساعدي لوكالة شفق نيوز، إن "ناحية المشرح لم تشهد أي أمطار اليوم أو خلال الأيام الماضية، وما جرى تداوله عبر مواقع التواصل هو فيديو مفبرك"، مشيراً إلى أن الناحية تعاني من "شحة مائية قاتلة" أدت إلى هجرة العديد من العائلات، لاسيما في القرى الجنوبية.

وأضاف، أن الإطلاقات المائية الحالية لا تتجاوز 7 أمتار مكعبة في الثانية، بينما يفترض أن تصل إلى 12 متراً في الوضع الطبيعي، نظراً لتفرع نهر المشرح إلى 25 فرعاً يزود عشرات المناطق والقرى في ميسان بالمياه.

وأشار الساعدي إلى وجود تظاهرات حالياً على طريق الشركات النفطية، للمطالبة بزيادة الإطلاقات المائية، داعياً وزارة الموارد المائية إلى التدخل العاجل لحل الأزمة وتلبية احتياجات مناطقهم.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يزعم ناشروها أنها تُظهر هطول أمطار في عدة محافظات عراقية، ترافقها تسجيلات صوتية لمتحدث يذكر التاريخ والمكان ووقت سقوط المطر، ما أثار جدلاً واسعاً حول صحة هذه المشاهد في ظل ظروف الطقس الصيفي الحار.