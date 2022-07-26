"لا تصادر حرية التعبير".. وقفة احتجاجية ضد محافظ النجف بسبب "عقوبات" 

شفق نيوز/ نظم العشرات من منتسبي الكوادر الطبية والناشطين في النجف، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية ضد سياسة "تكميم الأفواه" التي اتهموا فيها محافظ النجف الحالي.

وقالت مراسلة وكالة شفق نيوز إن منتسبين من الكوادر الطبية والناشطين نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية أمام دائرة صحة النجف من أجل رفض سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي التي ينتهجها محافظ النجف الحالي ماجد الوائلي، بحسب رأيهم.

وتأتي هذه الاحتجاجات عقب اتهامات للمحافظ بمعاقبة موظفين ومسؤولين بعد انتقاداتهم له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وثيقتان رسميتان جديدتان كشف عنها النقاب أظهرتا، أمس الاثنين، وجبة أخرى من المعاقبين في دائرة صحة النجف بسبب انتقادهم المحافظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن صحة المحافظة، بتاريخ 21 تموز، وبتوقيع مديرها وكالة أحمد الاسدي، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، إن "استنادا للصلاحية المخولة لنا، وبناء على الامر الاداري المرقم 4243، وحصول المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم 143، تقرر فرض عقوبة (توبيخ) بحق ( م فني / مرتضى قاسم هاتف عمران الربيعي)، الموظف في مستشفى النجف التعليمي، بسبب توجيه إساءة لمحافظ النجف ووصفه باسوء محافظ تولى المحافظة".

وفي وثيقة اخرى صادرة بذات التاريخ، ووفق ذات القوانين، قرر الاسدي، توجيه عقوبة (توبيخ) إلى (م. فني/ علي عظيم كاظم غزاي) الموظف في مستشفى النجف التعليمي، لإطلاقه لكلمات سيئة وبذيئة بحق محافظ النجف عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وعدم احترام مسؤوله الأعلى ومخالفته قواعد السلوك الوظيفي".

كما قرر مدير صحة النجف وكالة، "نقل ( م فني /علي عظيم كاظم غزاي ) من مستشفى النجف التعليمي إلى مستشفى ناحية القادسية

وفي وقت سابق، قررت دائرة صحة النجف، إعفاء مدير اعلام صحتها سالم الحميداوي، من منصبه وتعيين بديلاً عنه، وذلك بسبب تعليق على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في احد المواضيع المنشورة والتي تتعلق بتطوير الطرق في مدينة الموصل، منتقدا وضع طرق وإعمار مدينة النجف.

ويعد إعفاء الحميداوي، هو الثاني من نوعه في المحافظة بعد أن تم تهديد مسؤول اعلام الدفاع المدني بوقت سابق بالإعفاء من منصبه في حال تطرق لوضع الإعمار في مدينة النجف مرة أخرى، اذ ان الاخير انتقد مداخل المدينة عبر التواصل الاجتماعي، مطالبا بأن تكون بمستوى يليق بمركز المدينة العالمية.