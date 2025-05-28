لا تخصيصات جديدة للإعانة الاجتماعية وتحذير من تضليل حول الماستر كارد

شفق نيوز/ أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين المشمولين برواتب الإعانة الذين تم بحث حالاتهم بلغ مليوناً و300 ألف شخص، مشيرة إلى أن بياناتهم مكتملة وجاهزة في قاعدة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حسن خوام، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة توضح بشكل أساسي ومهم أن لا توجد حالياً أي تخصيصات مالية لإطلاق دفعات جديدة من وجبتي الإعانة الاجتماعية السابعة والخامسة"، مضيفاً أن "الوزارة ملتزمة بإعلان أي مستجدات بشكل رسمي حال توفر التخصيصات المطلوبة".

وحذّر خوام من "وجود بعض الجهات أو الأفراد الذين يروجون لمعلومات كاذبة تتعلق بإصدار بطاقات ماستركارد للمشمولين بالإعانة"، مؤكداً أن "أي تصريح من هذا النوع هو عارٍ عن الصحة، ويهدف لتحقيق مكاسب انتخابية أو ترويج شخصي".

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن "الوزارة ستقوم بمقاضاة كل من يدعي امتلاكه الموافقات الرسمية لإصدار بطاقات الماستركارد، وتحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروّجي هذه الأكاذيب".