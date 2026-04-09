لا اغلاق لمطار بغداد.. الجيش الأميركي يطلب من العراق إبعاد الرحلات المدنية عن مسارات محددة

شفق نيوز- بغداد

قال مصدر أمني، الخميس، بأن الجيش الأميركي طلب من الجانب العراقي إبعاد الطيران المدني عن مسارات جوية محددة لأسباب أمنية، مؤكداً أن ذلك لا يعني إغلاق مطار بغداد الدولي أو فرض حظر كامل على الأجواء العراقية كما أشار إعلام محلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مطار بغداد الدولي لم يُغلق، كما لم يصدر أي توجيه أمني عراقي بإغلاق الأجواء العراقية مساء اليوم الخميس"، مضيفاً أن "الطلب الأميركي تركز على تحديد مسارات جوية خاصة، وإبعاد أي طيران مدني عنها، حفاظاً على سلامة الملاحة الجوية".

ولم يتسنّ لوكالة شفق نيوز الحصول على تعليق فوري من السلطات العراقية على المعلومات.

ويأتي ذلك بعد إعلان سلطة الطيران المدني العراقي، أمس الأربعاء 8 نيسان/أبريل 2026، إعادة فتح الأجواء واستئناف الرحلات الجوية المدنية، عقب تحسن الأوضاع الأمنية في أعقاب الهدنة التي أُعلن عنها بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان العراق قد أغلق مجاله الجوي على مدار أربعين يومياً على خلفية التصعيد العسكري الإقليمي.