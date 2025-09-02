"لا استبدال".. مفوضية الانتخابات تغلق أبوابها أمام المرشحين بعد الغد

شفق نيوز- بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، أنها ستغلق أبوابها أمام بدلاء المرشحين المستبعدين بعد غد الأربعاء، فيما ستصادق على أسماء المرشحين لخوض السباق الانتخابي نهاية الشهر الجاري.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "باب استبدال المرشحين المستبعدين من الانتخابات بآخرين جدد سيغلق يوم 4 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، كما أن المصادقة على أسماء المرشحين لخوض السباق الانتخابي ستكون قبل 30 يوماً من موعد الاقتراع".

وأضاف أن "الدعاية الانتخابية للمرشحين ستنطلق في 9 شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وتنتهي قبل 24 ساعة من موعد التصويت الخاص".

وأوضح أن "قوائم المرشحين تعرض على 12 جهة أمنية وقانونية بالإضافة إلى وزارات التربية، والتعليم العالي للتأكد من صحة وثائق التحصيل الدراسي، وكذلك على هيئتي النزاهة، والمساءلة والعدالة للتدقيق".

من جهته، قال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك قوائم استبعاد جديدة ستصدر خلال الفترة المقبلة وقد تضم أسماء شخصيات معروفة لوجود قضايا جنائية وأخرى تندرج ضمن لوائح الجرائم الإرهابية، إلى جانب جرائم تتعلق بالسيرة والسلوك".