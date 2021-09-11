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لاول مرة منذ اشهر.. سكان مدن العراق يستمتعون بنسمات هواء باردة

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-11T09:11:12+0000
لاول مرة منذ اشهر.. سكان مدن العراق يستمتعون بنسمات هواء باردة

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، بأن مناطق العراق الجنوبية ستشهد خلال الساعات المقبلة انخفاضاً حاداً بدرجات الحرارة يحدث للمرة الأولى منذ أشهر.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، أن " مدن البلاد تشهد مجدداً اليوم السبت مزيداً من إنخفاض درجات الحرارة خصوصاً في الأقسام الشمالية والأجزاء الغربية بفارق درجتين مئويتين، كذلك الأمر يشمل مدن الوسط"، لافتاً إلى أن "التوقعات تظهر انخفاضاً بدرجات الحرارة يوم غد الأحد بكافة مدن البلاد حيث تتدنى وتتراجع لتسجل اغلب المدن الوسطى والشمالية معدل أواخر الثلاثينات، وعند بداية معدل 34 مئوية".

وأضاف، أن "مدن الجنوب ستسجل لأول مرة هبوطاً حاداً بدرجات الحرارة منذ أشهر عند الـ 42 مئوية ودونها في البصرة وميسان، وعند 40 في المثنى"، مشيراً إلى أن "الأجواء ستكون مترافقة مع نشاط واضح للرياح السطحية".

ورجح الزيادي، أن "يشعر السكان بالأجواء شبه الخريفية عند ساعات الصباح الأولى في مدن البلاد، ونسمات هواء باردة خلال هذا الاسبوع".

وشهدت مدنا عراقية خلال فترة الصيف الحالي ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة تعدى نصف درجة الغليان، في وقت سجلت مناطق بجنوبي البلاد ضمن الاعلى مناطق حرارة على مستوى العالم.  

 

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