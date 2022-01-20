"لانقبل بالظلم".. الطلبة المتميزون يتظاهرون في الناصرية

شفق نيوز/ نظم العشرات من الطلبة المتميزين في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، تظاهرة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة للمطالبة بانصافهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من طلبة ثانوية الكرار للمتميزين خرجوا، صباح اليوم، مع عوائلهم تظاهرة وسط مدينة الناصرية للمطالبة بتنفيذ وعود وزارة التربية الإتحادية جاههم.

وبين، ان ابرز الوعود تتعلق بمساواتهم باقرانهم من طلبة مدارس الموهوبين من ناحية الدرجات العلمية، كونهم يدرسون المنهاج العلمي باللغة الانگليزية.

واشار الى أن المتظاهرين رفعوا يافطات خطوا عليها شعارات عدة بينها "لانقبل بظلم طلاب الدفعة الذهبية الدارسين باللغة الانكليزية"، و"لانقبل بالظلم" ومطالبات اخرى للتربية باقرار امتيازات وحقوق الدراسة بالانكليزية.