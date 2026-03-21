آلاف المصلين يحيون صلاة عيد الفطر في كربلاء (صور)

شفق نيوز- كربلاء

شهدت مدينة كربلاء، صباح اليوم السبت، توافد آلاف المسلمين الشيعة لإحياء صلاة عيد الفطر، بين العتبتين الحسينية والعباسية، في أجواء روحانية مميزة.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، تجمع المصلين في هذا المكان، حيث أدوا الصلاة وتبادلوا التهاني والتبريكات بالمناسبة، رافعين أكفهم بالدعاء وسط أجواء إيمانية.

وكان مكتب المرجع الديني الأعلى علي الحسيني السيستاني، قد أكد أن يوم الجمعة هو المكمل لشهر رمضان، وأن اليوم السبت أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.