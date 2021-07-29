آلاف العراقيين يفاقمون أزمة ليتوانيا مع المهاجرين

شفق نيوز/ ذكرت قناة "يورونيوز" الاوروبية ان سلطات حرس الحدود في ليتوانيا، احتجزت 171 شخصا، جميعهم من العراق، أثناء محاولتهم العبور بشكل غير قانوني من بيلاروسيا، وهو أكبر عدد يتم احتجازه على الحدود خلال يوم واحد في العام 2021.

ونقلت القناة عن خدمة حرس الحدود الليتواني ان اعتقال العراقيين الـ171 جرى ليلة الثلاثاء الماضي، وبذلك يصل العدد الاجمالي للمهاجرين المحتجزين حتى الان هذا العام الى 3027.

واعلنت دائرة الحدود الليتوانية ان مجموعة المهاجرين، وهم جميعا من العراق، سيتم وضعهم في احد مراكز احتجاز المهاجرين المكتظة بالفعل في ليتوانيا.

واشارت "يورونيوز" الى ان الهجرة غير الشرعية الى ليتوانيا تشهد زيادة كبيرة بعد فرض عقوبات جديدة على المسؤولين الحكوميين في بيلاروسيا المجاورة.

كما اشارت الى انه في يوليو/ تموز، تم اعتقال حوالي 2366 مهاجرا، ما يشكل ارتفاعا من 473 شخصا في يونيو/حزيران، مقارنة بـ 81 في العام الماضي بأكمله.

وتتهم ليتوانيا السلطات البيلاروسية بتنظيم عمليات عبور حدودية لاشخاص من الشرق الاوسط وافريقيا، فيما تعهدت وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الاوروبي بتعزيز دعمها لليتوانيا للمساعدة في وقف وصول الوافدين.

واوضحت القناة ان السلطات الليتوانية تعتقد ان غالبية الذين حاولوا دخول ليتوانيا يسافرون الى العاصمة البيلاروسية مينسك، في واحدة من اربع رحلات جوية اسبوعية من العراق تقل ما يصل الى 500 راكب على طائرات "بوينغ 747".

وكان وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس قام بزيارة الى بغداد في وقت سابق من الشهر الحالي، لاجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين.

وبسبب سعي السلطات الليتوانية الى اقامة مراكز احتجاز جديدة للمهاجرين في منطقة سالسينينكاي، اندلعت احتجاجات عنيفة هذا الاسبوع حيث اغلق السكان المحليون الطرق واحرقوا الاطارات اعتراضا على خطط الحكومة. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقلت ثمانية متظاهرين، فيما اصيب ضابطان.

وبحسب القناة الاوروبية، فان ليتوانيا تعتقد ان تدفق اللاجئين هو عمل انتقامي من جانب الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو الذي منذ اعادة انتخابه لولاية سادسة في اقتراع في اب /اغسطس 2020، تعرض لتنديد من الغرب بان الانتخابات مزورة.