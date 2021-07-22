آلاف السياح يقضون العيد في مياه الحبانية وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة

شفق نيوز/ أكد مدير عام سياحة الأنبار سنان العيساوي، اليوم الخميس، أن "منتجع المدينة السياحية في الحبانية الواقع شرق الأنبار، شهد إقبال كثيف جداً خلال أيام عيد الأضحى المبارك من مختلف مدن البلاد، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة لحماية الواصلين إلى المنتجع".

وقال العزاوي في حديثه مع وكالة شفق نيوز؛ إن "المدينة السياحية في الحبانية شهدت إقبالاً كثيفاً يقدر بآلاف السائحين، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة أمنياً وصحياً، وذلك من خلال تواجد القوات شرطة الأنبار ونشر سيطرات ومفارز الشرطة النهرية وذلك بالتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار، من أجل حماية السياح الواصلين للمدينة".

وأضاف العزاوي، ان "من الجانب الصحي فقد تم نشر المفارز الصحية، عند مدخل المدينة السياحية والمرافق الأخرى كافة، وذلك جاء ضمن توصيات خلية الأزمة والالتزام بها".

وبين أن "مفارز الشرطة النهرية متواجدة داخل بحيرة الحبانية ليلاً ونهاراً، لمراقبة السياح، تحسباً لحدوث أي حالات غرق".

وأوضح العزاوي، أنه "بالنسبة لواردات منتجع الحبانية السياحية فأنها مخصصة لإدامة وتأهيل المدينة السياحية نفسها، وهذا يأتي ضمن السياقات القانونية، ومن خلالها يتم تأهيل الدور السكنية والشاليهات وتطوير بلاجات بحيرة الحبانية، وأما بالنسبة لباقي المرافق السياحية فأن بعضها مرافق أهلية كالمطاعم ومدن الألعاب، وإن وارداتها تعود لأصحابها المستثمرين".

وأشار العزاوي، إلى أن "الإجراءات الأمنية التي تم إتخاذها في المرافق السياحية خلال أيام عيد الأضحى فوق الممتازة، حيث أن تواجد قوات الأمن بالزي العسكري والمدني كان مكثفاً، ويهدف لفرض الأمن بشكل كامل والسيطرة على الوضع الأمني في تلك المرافق، ولم تشهد المرافق السياحية أي حالة خرق أمني".