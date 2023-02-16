آلاف الزائرين يصلون مدينة الكاظمية للمشاركة في الزيارة الرجبية (صور)

شفق نيوز/ وصل الآلاف من الزائرين إلى مدينة الكاظمية شمالي العاصمة العراقية بغداد، لاحياء زيارة الامام الكاظم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وواكبت عدسة وكالة شفق نيوز دخول الزائرين إلى المدينة قادمين من المحافظات الوسطى والجنوبية.

وبطبيعة الحال وكما هو سائد منذ سنين طويلة، يتوجه الزائرون من مناطق سكناهم سواء كانوا من سكنة بغداد أو المحافظات الأخرى، سيراً على الأقدام في عدة مناسبات دينية أبرزها الزيارة الاربعينية والتي تصادف مرور 40 يوماً على استشهاد الإمام الحسين ومن معه في معركة الطف بكربلاء، والثانية هي ذكرى وفاة الإمام الكاظم في العاصمة.

وتضم حشود الزائرين رجالاً ونساءً وأطفالاً، كما يصطحب البعض منهم خيولاً لتأدية مشاهد تمثيلية دينية عن الحدث وتسمى بـ"التشابيه"، وآخرون يجرون خلفهم جمالاً لنحرها وطهوها وتقديمها كطعام للزوار.