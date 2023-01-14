"لاعلاقة له بالدولار".. استضافة نيابية لأصحاب مشاريع دواجن لمعرفة سبب ارتفاع سعر البيض

شفق نيوز / أعلنت لجنة الزراعة النيابية، اليوم السبت، استضافة عدد من أصحاب مشاريع الدواجن لمناقشة مسالة ارتفاع أسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية الذي وصفته بـ"غير المبرر"، كاشفة في الوقت ذاته عن عزمها استضافة مسؤولين في وزارة الزراعة لإعادة الاسعار الى وضعها الطبيعي.

وقال عضو لجنة الزراعة النيابية حيدر الازيرجاوي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الزراعة النيابية تستضيف غدا الأحد اصحاب عدد من مشاريع الدواجن لمناقشة أسباب إرتفاع بيض المائدة على اعتبار إنه منتج محلي وأن ارتباط المنتج المحلي بالدولار ضعيف".

واضاف النائب ان "ارتفاع اسعار صندوق بيض المائدة بحجة ارتفاع أسعار صرف الدولار غير منطقي".

وتابع عضو الزراعة النيابية ان "اللجنة وبعد مناقشة أسباب إرتفاع البيض مع أصحاب الدواجن ستضع تقريرها، ومن بعدها تستضيف المسؤولين في وزارة الزراعة لإعادة سعر البيض المائدة إلى السعر الرسمي".

ويشهد سعر بيض المائدة ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق العراقية، ما يعزوه البعض الى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، في وقت يشكو مواطنون مضاربات التجار واستغلالهم الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على حياة المواطنين لرفع اسعار المواد الغذائية حتى التي لا علاقة لها بارتفاع سعر الدولار امام الدينار.