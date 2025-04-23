لاستقرار السوق.. مطالبات بفتح سيطرة سد الموصل أمام شاحنات المواد الغذائية

شفق نيوز/ دعا عضو مجلس محافظة نينوى هشام الهاشمي، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية إلى التدخل العاجل لفتح سيطرة سد الموصل أمام مرور المواد الغذائية والسلع الأساسية، استجابةً لمناشدات المواطنين والتجار في المحافظة.

وقال الهاشمي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "نينوى تشهد في الآونة الأخيرة صعوبات في دخول المواد الغذائية والخضروات والمواد الأولية للصناعات عبر سيطرة سد الموصل، ما تسبب بارتفاع الأسعار وتذبذب حركة الأسواق".

وأكد أن "العديد من التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة يواجهون تحديات حقيقية بسبب هذه الإجراءات، الأمر الذي ينعكس سلباً على المستهلكين ويزيد الأعباء على المواطنين".

وأضاف أن "مجلس محافظة نينوى ومن خلال التواصل مع الجهات المعنية، يطالب مجلس الوزراء بتسهيل الإجراءات المتبعة في السيطرة، بما يضمن انسيابية دخول السلع والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في المحافظة".

واختتم الهاشمي حديثه بالتأكيد على أن "نينوى بحاجة إلى بيئة اقتصادية مستقرة، وفتح السيطرة يمثل خطوة ضرورية في هذا الاتجاه".