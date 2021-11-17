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لاجئة عراقية على حدود بيلاروسيا: تكلفة الرحلة كانت باهظة جداً

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-17T09:56:07+0000
لاجئة عراقية على حدود بيلاروسيا: تكلفة الرحلة كانت باهظة جداً

شفق نيوز/ صرحت لاجئة عراقية في مقابلة صحفية مع وكالة أنباء روسية في المخيم المؤقت الذي أقامته سلطات بيلاروس على الحدود مع بولندا، اليوم الاربعاء، بأن تكلفة رحلتها إلى هنا كانت غالية جدا.

وفيما لم تذكر المبلغ الذي دفعته لقطع هذه  الرحلة بحثاً عن ملجأ في أوروبا، رجحت أنها ستعود إلى العراق، وقد يجري ترحيلها قريبا إلى هناك.

وعبّرت هذه الشابة العراقية التي لم يُذكر اسمها عن شكرها للبيلاروسيين الذين قالت إنهم "قدموا لنا الماء، والصليب الأحمر وفر لنا الغذاء، لكن أوضاعنا مع ذلك سيئة. نحن لا نفعل أي شيء، ولكن شكرا للبيلاروسيين لأنهم نقلونا إلى هنا (المخيم) لأن الطقس بارد جدا في الأحراش، والأطفال والنساء يتجمدون من الصقيع".

واطلقت السلطات العراقية خلال اليومين الماضيين، رحلات جوية لاعادة المواطنين الذي هاجروا الى تلك الحدود أملاً في الحصول على لجوء في دول الاتحاد الاوروبي.

وفي وقت سابق، اتهم مجلس امن اقليم كوردستان، عبر بيان صحفي، "اطراف مناوئة" باستغلال قضية المهاجرين في بيلاروسيا للاساءة إلى الاقليم.

وأشار بيان المجلس إلى أن المواطنين العالقين الآن في بيلاروسيا صرفوا اموالاً طائلة وسافروا بطرق قانونية للوصول الى تلك البلاد، وأكد أن اي شخص من اقليم كوردستان لم يضطر للسفر بسبب مشكلة سياسية او حرية شخصية".

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