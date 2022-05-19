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لاجهاض حرب الحرائق بديالى.. بلدة ساخنة تعتمد الحصاد الليلي

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-19T14:57:59+0000
لاجهاض حرب الحرائق بديالى.. بلدة ساخنة تعتمد الحصاد الليلي

شفق نيوز/ اعلنت ناحية ساخنة بمحافظة ديالى يوم الخميس، اعتماد إجراءات تحوطية ووقائية لتأمين حملة حصاد القمح لتفادي حرب العراق المحتملة من قبل تنظيم داعش.

وقال مدير ناحية قره تبه وصفي مرتضى التميمي  لوكالة شفق نيوز؛ إن إدارته وبالتنسيق مع الدوائر الامنية والزراعة اعتمدت الحصاد الليلي بخطة تأمين محكمة من قوات الجيش لتسريع إنجاز حملة الحصاد وإجهاض أي محاولات لاستهداف محاصيل القمح واحراقها من قبل الجماعات الارهابية والتخريبية وتفادي خسائر اقتصادية جسيمة.

وبين التميمي أن "الحرائق لا يمكن السيطرة عليها وهي عرضة للاندلاع بفعل فاعل أو ربما حوادث عرضية نتيجة تماس بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، مؤكدا أن "حملة الحصاد تسير بانسيابية عالية رغم التحديات والمخاوف".

وتتعرض مناطق زراعية في ديالى وصلاح الدين ونينوى لحرائق سنوية تستهدف مزارع القمح والشعير تقف ورائها عناصر تنظيم داعش او مجاميع تخريبية مرتبطة بجهات واطراف سياسية.

وانطلقت عمليات الحصاد في ديالى في العاشر من الشهر الحالي وبخطة زراعية  خفضت إلى النصف بسبب الأزمة المائية الخانقة.

ويمتهن 70% من سكان محافظة ديالى الزراعة كمورد معيشي أساسي وتعد أراضيها من أخصب الأراضي في العراق حيث تبلغ 3 ملايين و500 ألف دونم.

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