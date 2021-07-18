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لاتخرجوا هذا الاسبوع إلا للضرورة.. تحذير من اشعة لاهبة تسبب "الإرهاق الحراري"

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-18T09:11:57+0000
لاتخرجوا هذا الاسبوع إلا للضرورة.. تحذير من اشعة لاهبة تسبب "الإرهاق الحراري"

شفق نيوز/ حذر متنبئ جوي عراقي، يوم الاحد، المواطنين  من التعرض للاشعاع الشمسي المباشر خلال الاسبوع الحالي تجنباً للإرهاق الحراري، داعياً إلى عدم الخروج إلا للضرورة.  

وقال صادق عطيه في مقال له عبر فيسبوك، حول تطورات الحالة الجوية، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الحالة التي اثرت على جنوب شبه الجزيرة العربية تسببت في اندفاع كميات كبيرة من الرطوبة في كافة طبقات الغلاف الجوي". وأضاف أن "هذا مالمسناه من زيادة في معدل الرطوبة  التي تؤثر حالياً في جنوب البلاد والفرات الاوسط عند تحول الرياح الى جنوبية شرقية".

وبين أن هذه الرطوبة هي "مدارية استوائية ينقصها التبريد في الطبقات العليا لتشكل خلايا رعدية ممطرة، وهذا غير متوفر حالياً"، لافتاً إلى أن "الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة تستمر لغاية مساء أو ليل الخميس الجمعة، يصحبها فترات تتحول فيها الرياح شمالية غربية حارة خلال يوم الاثنين".

وحذر عطيه، من "التعرض للاشعاع الشمسي المباشر تجنباً للإرهاق الحراري"، داعياً  إلى "عدم الخروج إلا للضرورة".

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