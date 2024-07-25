لأول مرة منذ عقد من الزمن.. العراق يسجل درجات حرارة منخفضة خلال تموز

شفق نيوز/ قال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، إن العراق سيسجل انخفاضاً بدرجات الحرارة بفارق 3 درجات وهي معدلات تسجل لأول مرة منذ نحو عقد كامل، خلال شهر تموز الجاري.

وأشار الزيادي في حديث لوكالة شفق نيوز، الى "انحدار كتلة هوائية مصاحبة بنشاط رياح شمالية غربية تنشط نهاراً تبدأ بعد غد السبت تؤدي إلى انخفاض معدلات الحرارة بفارق ثلاث درجات هبوط تقريباً وسط البلاد، ونحو درجتين جنوباً لتبلغ أدنى درجة حرارة 43 مئوية في العاصمة بغداد والمدن الوسطى، و46 مئوية في الفرات الأوسط والجنوب فيما تكون أقل من ذلك غربي وشمالي البلاد".

ولفت الزيادي الى أن "هذه المعدلات تعتبر الأدنى في مثل هذا الوقت من السنة منذ نحو حوالي عقد من الزمن"، متوقعاً، "بقاء معدلات الحرارة مقاربة الى الأسبوع الأول من شهر آب القادم والأجواء شبه طبيعية".