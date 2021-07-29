كيماديا العراقية تعلن وصول أدوية لعلاج مرضى كورونا

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) في وزارة الصحة والبيئة، يوم الخميس، وصول شحنة من مادة (remdesivir 100 mg) المضاد الفيروسي المستعمل في علاج مرضى فيروس كورونا.

وقال مديرعام كيماديا الدكتور الصيدلاني علي حسن البلداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه تم انجاز كافة الإجراءات الجمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها من قبل قسم الإخراج الجمركي تمهيدا لاستلامها من الجهات المتعاقد معها وتوزيعها على مراكز علاج مرضى كورونا.

وأتاحت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية "FDA"، استخدام "ريمديسيفير" لمرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة فقط، وعرفتهم "الهيئة الأمريكية"، على أنهم المرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، أو يحتاجون إلى علاج بالأكسجين أو الوضع على أجهزة التنفس الصناعي.