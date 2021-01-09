كيف وصلت أغطية مجاري بغداد إلى تركيا؟

شفق نيوز/ علّق مسؤول في مديرية مجاري العاصمة العراقية بغداد، السبت، على فيديو متداول يظهر أغطية صرف صحي، عراقية في مدينة غازي عنتاب التركية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر أغطية مجاري صرف صحي في غازي عنتاب التركية، مختومة بشعار محافظة بغداد – قضاء المحمودية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين المستخدمين العراقيين.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم البعض مسؤولي العراق وتركيا بنهب ممتلكات البلاد وصولاً إلى أغطية الصرف الصحي.

جيران لو نقمه ماخلوا شي مانهبوا ببلدنا حتى اغطية المجاري 😔 تركيا وملحقاتها جيران السوء pic.twitter.com/uw6Udw89Kt — خزعليه أنا 🇮🇶 (@allgeon12) January 9, 2021

وقال مسؤول مديرية مجاري محافظة بغداد، شاكر الكعبي في بيان، "كنت رئيسا لدائرة المهندس المقيم لمشروع مجاري المحمودية الاستراتيجي الذي أنجز ودخل الخدمة العام ٢٠١٥ بواقع ٣٨٠ كم من شبكات الأمطار والصرف الصحي، ومحطات ضخ عدد ١٦ ومن فقرات العقد تجهيز أغطية (مانهولات آهينية) ووقع الإختيار على مصنع تركي آنذاك في محافظة غازي عنتاب التركية، ومن متطلبات التجهيز لكافة المعدات الميكانيكية والكهربائية حفر اسم المحافظة والمشروع“.

وأضاف أن "المصنع قد اضطر لتصنيع (قوالب) لكمية معينة وتم تجهيز الكمية المطلوبة للمشروع وكانت بنحو سبعة آلاف غطاء مانهول بين دائري ومستطيل (امطار وصرف صحي)".

وتساءل الكعبي، "كيف سمحت بلدية غازي عنتاب تجهيز ونصب الغطاء في مناطقها؟"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "هذا الغطاء لم يخرج من العراق إلى تركيا كما أشاع البعض، وما هي الجدوى الاقتصادية من ذلك؟".

ويظهر الفيديو، سيدة عراقية تسير في أحد شوارع المدينة التركية، لتتفاجأ بأغطية مجاري، مدوّن عليها "محافظة بغداد مجاري المحمودية" قائلة "ماذا تفعل هذه هنا في غازي عنتاب؟".

وسرعان ما اعتبر المستخدمون أنّ هناك شبهة فساد في العراق أو أن تركيا سرقت هذه المواد.