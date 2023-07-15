كيف سيصوت النازحون الكورد من طوزخرماتو في انتخابات مجالس المحافظات؟

شفق نيوز/ كشف مسؤول كوردي سابق في صلاح الدين، يوم السبت، عن الية تصويت النازحين الكورد من طوزخرماتو في انتخابات مجالس المحافظات، مستبعدا خوض الكورد للانتخابات بقائمة موحدة في المحافظة.

وقال عضو مجلس محافظة صلاح الدين السابق حسن محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "اكثر من 5000 مواطن كوردي نزحوا من طوزخرماتو خلال احداث 16 تشرين الاول/ اكتوبر 2017 نحو كركوك وكرميان واقليم كوردستان وما زالوا غير قادرين على العودة لمناطقهم لاسباب خدمية وامنية".

وبين محمد، وهو عضو في الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان "تجربة الانتخابات النيابية 2021 هي الاقرب للتنفيذ خلال الانتخابات المحلية وتتضمن تشكيل لجان في مناطق النازحين الكورد من طوزخرماتو ومساعدتهم على التصويت وتأمين وسائط نقل وجميع سبل الوصول الى المراكز الانتخابية".

واكد ان "تجربة انتخابات 2021 حققت نتائج كبيرة واسهمت بشمول اغلب النازحين من طوزخورماتو بالاقتراع وبحرية في مناطق النزوح".

واستبعد محمد خوض الكورد لانتخابات مجلس المحافظة بقائمة موحدة لصعوبة جمع الاصوات الكوردية البالغة اكثر من 30 الف صوت وعدم تحقيقها القاسم الانتخابي او عتبة المقعد الانتخابي.

واشار الى ان "الكورد سيخوضون الانتخابات بالتحالف مع قوائم اخرى في صلاح الدين لضمان مقعد في مجلس المحافظة".

ويبلغ عدد السكان الكورد في محافظة صلاح الدين، وفقاً للإحصائيات السكانية التقريبية اكثر من 50 الف نسمة يتركز معظمهم في قضاء طوزخورماتو.

وتسببت احداث الاستفتاء الكوردي في تشرين الاول/ اكتوبر 2017 باضطرابات امنية واجتماعية اجبرت الاف المواطنين الكورد على النزوح نحو مناطق اخرى هربا من الاستهداف والتصفية.