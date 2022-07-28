كيف استيقظت المنطقة الخضراء بعد اقتحام الصدريين

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، عن وضع المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الخميس، بعد تظاهرة التيار الصدري أمس.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن جميع مداخل المنطقة الخضراء مفتوحة لمرور المواطنين، مؤكدا "لا يوجد اي إغلاق".

كما أشار المصدر، إلى أن "الوضع الأمني فيها جيد"، وأن "الهدوء قد بدى على شوارعها".

وانطلقت عصر أمس الأربعاء، تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للتعبير عن رفضهم لمرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة.

وتوجه المتظاهرون بعد تجمعهم الى عبور جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، وقاموا بإسقاط الكتل الكونكريتية التي تحصن أسوار الخضراء ليتمكنوا من اقتحامها.

وبعدها اقتحم المئات من اتباع التيار الصدري، مبنى مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز ببث مباشر دخول انصار التيار الصدري الى مبنى البرلمان وهم يهتفون بشعارات صدرية حماسية، فيما يحاول بعضهم الوصول الى القاعة الدستورية.

ولاحقا وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره الذين اقتحموا مبنى البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء بالعودة الى منازلهم.

وقال الصدر في تغريدة، إن "ثورة محرم الحرام ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد وصلت رسالتكم أيها الأحبة فقد أرعبتم الفاسدين... #جرة_إذن".

وأضاف "صلوا ركعتين وعودوا لمنازلكم سالمين".

وأثر ذلك ظهر ظهر رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، وهو يحمل السلاح بالقرب من منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

والتف فريق حماية المالكي حوله وهو يحمل السلاح بعد أنباء عن محاولة أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الوصول إلى منزله.