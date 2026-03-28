"أكيتو" بلا تجمعات في العراق.. إلغاء احتفالات رأس السنة البابلية الآشورية

شفق نيوز/ جانب من الاحتفال بعيد "أكيتو" في دهوك العام الماضي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة العليا لاحتفالات نيسان في الحركة الديمقراطية الآشورية – زوعا، يوم السبت، إلغاء احتفالات رأس السنة البابلية الآشورية 6776 التي كان من المقرر إقامتها خلال الأيام من 1 - 12 نيسان/ أبريل 2026.

وعزت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلغاء الاحتفالات إلى "ظروف الحرب التي تمر بها المنطقة وتأثيرها على العراق وأمنه، وحفاظاً على السلامة العامة لأبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري".

كما دعت اللجنة إلى استذكار العيد القومي "كل بطريقته الخاصة وكتقليد قومي وبين أفراد العائلة في البيت والقرية والمحلة، دون تجمعات كبيرة، احتفاءً بالسنة الجديدة، واستحضاراً لروح نيسان التجدد والحياة والحرية".

ويحتفل الآشوريون والكلدانيون والسريان في العراق، بعيد "أكيتو" في الأول من شهر نيسان/ أبريل من كل عام، والذي يعد أحد أقدم الأعياد الدينية التي عرفتها الحضارات الإنسانية في بلاد الرافدين.

وبحسب المصادر التاريخية، فقد بدء الاحتفال بهذا العيد في الألف الخامس قبل الميلاد، فيما يشير عدد من المؤرخين إلى أن السومريين احتفلوا به منذ عصر أريدو أي 5300 قبل الميلاد في العراق.

أما الساميون الذين سكنوا العراق القديم فقد اختاروا له تسمية "أكيتو" وتعني "الحياة".

ويمثل عيد "أكيتو" رمزاً دينياً مقدساً وهو عيد رأس السنة البابلية الآشورية، وتستمرّ الاحتفالات به لمدة 12 يوماً، ويتضمن طقوساً تتمثل فيها أسطورة الخلق وأسطورة "إينوما إيليش"، لتعود خلالها الحياة للإله مردوخ على يد ابنه الإله نابو، لتبعث الحياة في الطبيعة في دورة حياة جديدة.

وكلمة أكيتو كانت تسمى أو تُلفظ عند بعض الساميين "حِجتو" وذلك في اللغة الأكدية والعربية لاحقاً، أما في اللغة السريانية الآرامية فما تزال كلمة "حج" تعني الاحتفال إلى اليوم.

وفي اللغة البابلية القديمة كانوا يسمون هذا العيد "ريش شاتم". وتعني كلمة ريش: رأس، وشاتم تعني: سنة. وفي لغة "السورث" المحكية حتى اليوم في العراق من قبل الكلدان ما زالوا يلفظونها "ريش شاتة" أي رأس السنة.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.