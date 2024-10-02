"كيبل ضوئي" ينهي حياة أم وطفليها في جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بصعقة كهربائية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أماً تعمل معلمة، وطفليها الاثنين تعرضوا لصعقة كهربائية عن طريق كيبل الإنترنت الضوئي داخل منزلهم في حي سومر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأدى الحادث لوفاتهم جميعاً".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية وفرق الدفاع المدني طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".