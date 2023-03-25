"كويكا" تعتزم إنشاء مستشفى جنوبي العراق لخفض وفيات الأطفال

شفق نيوز / أعلنت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، يوم السبت، عزمها تنفيذ مشروع المساعدة الإنمائية الرسمية لبناء مستشفى لأمراض القلب للأطفال في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، من العام الحالي وحتى العام 2028.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية، نقلا عن كويكا أنها "ستقوم هذا العام بوضع خطة لبناء المستشفى من خلال التفتيش الميداني، ثم ستقوم بتصميم المستشفى"، مبينة ان "بناء المستشفى سيكون من خلال المساعدة الإنمائية الرسمية".

وأضافت أن "الوكالة تخطط لإنشاء مستشفى من 3 إلى 4 طوابق بمساحة تبلغ حوالي 5,200 متر مربع".

وتعتزم الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، القيام بالعديد من تدريبات الدعوة والتدريبات عبر الإنترنت، كما ستقدم التدريبات للموظفين المتخصصين من خلال إرسال خبراء في أمراض القلب للأطفال إلى العراق، ومن المتوقع أن تعقد مؤتمرات من أجل وضع الخطط الرئيسية لإدارة المستشفى.

ووفقا للوكالة فإن "التكلفة الإجمالية للمشروع التي تصل لمدة 6 سنوات إلى حوالي 8.3 مليارات وون"، مبينة انها "أجرت العديد من الأبحاث الأساسية والتخطيطية ابتداء من العام 2020، ووقعت اتفاقية مع الحكومة العراقية لتنفيذ المشروع".

وتتوقع "كويكا" أن ينخفض معدل وفيات الأطفال المصابين بأمراض القلب تحت سن 5 سنوات في العراق بدرجة كبيرة بمجرد اكتمال هذا المشروع.

بدوره، تحدث مسؤول في "كويكا": "قررنا تنفيذ المشروع لحل مشكلة الاضطرار إلى الانتظار لمدة عام لإجراء جراحات القلب البسيطة بسبب نقص الأجنحة المخصصة للأطفال".