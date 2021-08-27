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كوريا الجنوبية تتبرع بـ 800 ألف دولار للأطفال الأكثر ضعفَا في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-27T05:19:30+0000
كوريا الجنوبية تتبرع بـ 800 ألف دولار للأطفال الأكثر ضعفَا في العراق

شفق نيوز/ تبرعت كوريا الجنوبية بمبلغ 800 ألف دولار لمنظمة اليونيسيف، استجابة لنداء المنظمة للعمل الإنساني من أجل الأطفال الأكثر ضعفا في العراق.

وقالت منظمة اليونيسيف في موقعها الرسمي إن هذه المساهمة ستدعم الصرف الصحي وخدمات المياه والتعليم وحماية الطفل التي تقدمها اليونيسيف لآلاف الأطفال في العراق خاصة الأكثر ضعفا الذين تضرروا من جائحة كورونا.

وقالت ممثلة اليونيسيف في العراق إن الأطفال في العراق لا يزالون يعانون من آثار الصراع مع الإرهاب والمصاعب الحالية التي تفرضها جائحة كورونا، إضافة إلى الواقع الاقتصادي الصعب هناك.

وأضافت أنه بفضل هذا الدعم السخي من كوريا الجنوبية سيمكن لليونيسيف الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للأطفال في العراق، وتقديم الحماية والرعاية اللازمة لهم أينما كانوا.

وتابعت أن هذا الدعم سيقطع شوطا طويلا في النهوض بعمل اليونيسيف في جميع أنحاء العراق، وتزويد الأطفال والشباب وعائلاتهم بإمكانية الوصول إلى خدمات التعليم والحماية الجيدة التي تعتبر حيوية مع تعافي العراق.

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