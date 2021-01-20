كورونا.. 6 وفيات و746 إصابة جديدة في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاربعاء، عن تسجيل 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات، مشيرة في ذات الوقت الى تماثل 1909 أشخاص للشفاء وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأظهر الموقف الوبائي الذي اصدرته الوزارة، أن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 574920 حالة اي ما نسبته 94.2% ، وعدد حالات الاصابات الكلي 610598، وعدد الحالات التي تحت العلاج 22710، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 140، وعدد حالات الوفيات الكلي 12968.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جدولاً يظهر الموقف الوبائي ليوم الاربعاء وفق مااعلنته وزارة الصحة والبيئة العراقية.