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كورونا ينهي حياة منتسبة داخل مركز للشرطة في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-28T18:07:06+0000
كورونا ينهي حياة منتسبة داخل مركز للشرطة في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الأربعاء، بوفاة شرطية داخل مركز للشرطة بمضاعفات فيروس كورونا، فيما اصيب ثلاثة اشخاص بحادث سير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان منتسبة في حماية المنشآت توفيت داخل مركز شرطة ناحية جديدة الشط، 25 كم جنوب غرب بعقوبة، بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

واضاف انه تم نقل الجثة بسيارة الاسعاف الى المستشفى، فيما شددت الاجراءات الوقائية داخل مركز الشرطة تحسبا لوجود اصابات جديدة.

من جانب اخر، أبلغ المصدر بإصابة ثلاثة اشخاص بينهم طفل بحادث تصادم دراجتين ناريتين في اطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة، مشيرا الى نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

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