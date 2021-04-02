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كورونا ينهي حياة القاضي الذي حاكم صدام حسين

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-02T14:32:32+0000
كورونا ينهي حياة القاضي الذي حاكم صدام حسين

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بأن القاضي الذي حاكم صدام حسين توفي، الجمعة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القاضي محمد العريبي توفي اليوم في مستشفى بأربيل عاصمة إقليم كوردستان متأثراً بإصابته بفيروس كورونا".

والعريبي من مواليد 1969 بغداد. وعُين كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، في 1 آب/أغسطس عام 2004. 

وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 سبتمبر عام 2006. التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وصلاة الجمعة وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.

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