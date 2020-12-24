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كورونا يلقي بظلاله على شجرة عيد الميلاد في بغداد.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-24T20:40:54+0000
كورونا يلقي بظلاله على شجرة عيد الميلاد في بغداد.. صور

شفق نيوز/ شهدت أسواق العاصمة العراقية بغداد تراجعا واضحا في إقبال المتبضعين على شجرة عيد الميلاد جراء تداعيات وقيود فيروس كورونا.

وتجتاح جائحة كورونا العالم منذ مطلع العالم الحالي وشلت قطاعات واسعة من اقتصادات الدول بما فيه العراق الذي يعاني أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط.

وانعكست الأزمة المالية على الأوضاع المعيشية للسكان ما أثر على إقبالهم على شراء اللوازم الكمالية مثل شجرة عيد الميلاد.

وقال أحد أصحاب متاجر بيع أشجار عيد الميلاد في بغداد لوكالة شفق نيوز، إن هناك انخفاضا واضحا في إقبال الناس على شراء شجرة عيد الميلاد بسبب أزمة كورونا والأوضاع الامنية المضطربة في بغداد.

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