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كورونا يقيد وصول القادمين من العراق وإيران إلى سلطنة عمان

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-16T19:00:58+0000
كورونا يقيد وصول القادمين من العراق وإيران إلى سلطنة عمان

شفق نيوز/ فرضت سلطنة عُمان، يوم الاثنين، الحجر الصحي على الوفدين إليه من العراق وإيران اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وقالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في السلطنة لخليجية، إنه "تقرر تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين للسلطنة من جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويشمل ذلك المواطنين العمانيين القادمين من الدولتين، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 17 آب/ أغسطس 2021 وحتى إشعار آخر".

ويأتي هذا القرار بعد تسجيل العراق وإيران ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بفيروس كورونا والمتحور الهندي "دلتا".

وبحسب موقع وورلد ميتر المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في العراق بلغ مليوناً و784 ألفاً و594 إصابة، وإجمالي حالات الوفاة 19 ألفاً و740 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت يوم أمس الأحد، تسجيل 36 ألفا و736 إصابة، و620 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي الاصابات إلى أكثر من 4 ملايين و425 ألفا، والوفيات إلى 97 ألفاً و828.

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