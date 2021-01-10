كورونا يغيّب أحد أبطال "مدرسة المشاغبين"

شفق نيوز/ توفي الفنان المصري الكبير هادي الجيار، أحد أبطال مسرحية مدرسة المشاغبين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 71 عاما.

وكان الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وضاعف إجراؤه لعملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية من حالته المرضية.

وفي وقت سابق، أعلن هادي الجيار إصابته عبر صفحته في فيسبوك وقال: "ضربني فيروس كورونا اللعين. نسألكم الدعاء بالشفاء”.

وحاز الفنان هادي الجيار على شهرته في العالم العربي من المشاركة في بطولة مسرحية "مدرسة المشاغبين"، التي عرضت في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، إلى جانب عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي.