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كورونا يغيب قائداً عسكرياً بارزاً في جيش صدام

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-16T10:28:44+0000
كورونا يغيب قائداً عسكرياً بارزاً في جيش صدام

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بأن قائداً عسكرياً ومسؤولاً أمنياً بازراً في نظام صدام حسين توفي اثر مضاعفات فيروس كورونا.   

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن فيروس كورونا غيب الفريق اول ركن متقاعد عبد الجواد ذنون، الذي يعد احد ابرز قادة الجيش العراقي السابق. ويعد ذنون المولود في مدينة الموصل عام 1936، من ابرز القادة العسكريين وقد شغل مناصب مهمة خلال العقود الماضية بينها محافظ نينوى، آمر لواء وقائد فرقة في الجيش العراقي, ومدير الاستخبارات العسكرية, ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات, ورئيس أركان الجيش العراقي, مدير مجمع طريبيل.

وغادر العراق بعد 2003الى المملكة الاردنية الهاشمية.

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