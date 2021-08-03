كورونا يغيب صحفي رياضي عراقي معروف

شفق نيوز/ توفي الصحفي الرياضي العراقي المعروف طه كمر هلال، اليوم الثلاثاء، اثر مضاعفات المت به مع مرض فيروس كورونا .

وقال الصحفي الرياضي وصديقه المقرب اياد الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "الزميل كمر توفي، اليوم، في مستشفى اليرموك ببغداد، بعد معاناة قاسية مع فيروس كورونا استمرت لأكثر من عشرين يوماً".

واضاف رحل "ابو عبدالله "تاركاً صفحات بيضاء مثل قلبه يُداري غصّة مَن أهمل مرضه ومعاناته في أسوأ ظرف قاهر مرّ عليه لم يستطع مقاومته، وغاب عنّا منذ شهرين يعاني الأمرّين بـصمت، حتى لبّى نداء ربّه الرحيم عفيف النفس، كريم العطاء .. نقي السّريرة، وفق وصفه.

بدوره قدم قَدمَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، تعازيه ومواساتهِ إلى الأسرة الصحفية والرياضية لوفاةِ الصحفي الرياضي طه كمر جَراءَ مضاعفات إصابته بفايروس كورونا المستجد.