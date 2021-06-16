كورونا يغيب استاذاً جامعياً "شاباً" في جامعة الموصل

شفق نيوز/ تسببت مضاعافات فيروس كورونا بوفاة استاذ جامعي "شاب" في جامعة الموصل، اليوم الاربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في محافظة نينوى، إن استاذ العلاقات الدولية في جامعة الموصل الدكتور محمد وائل القيسي وفي، اليوم، اثر مضاعفات فيروس كورونا، مبيناً أن الاستاذ الشاب صارع مرض كورونا بشدة، لكن المضاعفات تغلبت عليه، حيث يشكي من مشاكل في القلب لم تمكنه من التغلب على الفيروس.

وأوضح أن القيسي مازال في الثلاثينات من عمره، ويعد ابرز المحللين السياسيين في نينوى، وهو خريج جامعة الموصل من كلية العلوم السياسية، ويحمل شهادة الدكتوراه في الشؤون الاستراتيجية الدولية، وكان محاضراً في كلية العلوم السياسية بالجامعة.

وأشار أيضاً إلى ترشحه ليشغل منصب سفير خارج العراق، بعد أن طلبت وزارة الخارجية تقديم سيرته الذاتية.