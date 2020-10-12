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كورونا يخطف مسؤولاً عراقياً سابقاً "أشرف على النشاط النووي"

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-12T06:32:44+0000
كورونا يخطف مسؤولاً عراقياً سابقاً "أشرف على النشاط النووي"

شفق نيوز/ نعى وزير التعليم العالي العراقي نبيل كاظم، يوم الاثنين، رحيل وكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية السابق الدكتور فؤاد الموسوي.

وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، ":بمزيد من الحزن والأسى ننعى رحيل الدكتور فؤاد كاظم الموسوي الوكيل السابق في وزارة العلوم والتكنولوجيا والمشرف على تشكيلات النشاط النووي ومدير عام دائرة شؤون المحافظات الذي وافاه الأجل محتسبا تحت تأثير مضاعفات الوباء".

وأضاف "في هذا المصاب الجلل لا نملك إلا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونسأل الله القدير أن يلهمنا جميعا الصبر الجميل وينزل على أهله وذويه وزملائه بلسم العزاء ويغمر جدثه بالرحمة والمغفرة والرضوان.

وطال فيروس كورونا خلال الاسابيع الماضية العديد من المسؤولين والضباط العراقيين فضلا عن نجوم الرياضة.  


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