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كورونا يخطف مستشار الدفاع العراقية

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-18T17:31:57+0000
كورونا يخطف مستشار الدفاع العراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر في وزارة الدفاع العراقية، يوم الاحد، بوفاة ضابط كبير بالوزارة بفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المستشار القانوني لوزارة الدفاع الفريق الحقوقي فاضل عباس توفي إثر اصابته بفيروس كورونا".

وفي السياق، نعى كل من وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس اركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيانين منفصلين الفريق الحقوقي فاضل عباس مهدي، المستشار القانوني لوزارة الدفاع، والذي وافاه الأجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.

يشار الى ان العديد من الضباط العراقيين اضافة الى مسؤولين سياسيين وفنانين ورياضيين اصيبوا بفيروس كورونا، ووتوفي بعضهم نتيجة مضاعفات الفيروس.

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