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كورونا يخطف فناناً عراقياً

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-02T04:41:52+0000
كورونا يخطف فناناً عراقياً

شفق نيوز/ توفي الفنان العراقي كمال محمد يوم الاربعاء عن عمر ناهز 75 عاما متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وتوفي محمد في وقت مبكر من صباح اليوم في مستشفى الشفاء بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار حيث كان يرقد هناك لتلقي العلاج.

والفنان الراحل من مواليد عام 1945  تخرج من معهد المعلمين في بعقوبة عام 1965 ثم تخرج من معهد تطوير اللغة الانكليزية في بغداد عام 1975 ، وعمل في المجال التربوي من خلال ادارته لعدد من المدارس طيلة ثلاثين عاماً.

ولمع نجم الفنان عام 1971 في اغنية "معاتبين" من الحان عبد الحسين السماوي ومن كلمات عبد الرضا اللامي، وقدّم بعدها 12 اغنية آخرها "كلشي يهون" في عام 1978 ليترك بعدها المجال الفني.

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