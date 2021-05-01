كورونا يخطف رئيس جمعية.. وإصابة نائبة وأفراد أسرتها في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ديالى يوم السبت بوفاة رئيس جمعية الصم والبكم في ديالى جراء مضاعفات فيروس كورونا، فيما اصيبت نائبة في البرلمان العراقي مع افراد أسرتها بالوباء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "رئيس جمعية الصم البكم في ديالى عوف عبد الرحمن الجبوري توفي اليوم جراء مضاعفات كورونا بعد معاناة دامت لاسابيع".

وأضاف ان "الجبوري يشغل منصب رئيس جمعية الصم والبكم منذ سنوات طويلة ويحظى بقاعدة شعبية واسعة في بعقوبة ومناطق عدة".

وفي سياق متصل، اكد مصدر طبي اصابة النائبة عن حزب تقدم اقبال اللهيبي بفيروس كورونا مع عدد من افراد اسرتها.

واضاف ان النائبة اللهيبي تخضع لحجر منزلي وان وضعها الصحي جيد ومستقر.