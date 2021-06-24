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كورونا يخترق مراكز شرطة البصرة ويسجل اصابات مخيفة

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-24T11:40:14+0000
كورونا يخترق مراكز شرطة البصرة ويسجل اصابات مخيفة

شفق نيوز/ وثقت مفوضية حقوق الانسان في العراق، يوم الخميس، تسجيل 45 إصابة بفيروس كورونا بين موقوفي مراكز شرطة البصرة  جنوبي البلاد.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المفوضية وثقت اصابة 45 اصابة لموقوفين في مركز شرطة الهادي العائد لمديرية شرطة البصرة من أصل 88 موقوفاً وعدد من الاصابات في قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأضاف الغراوي أن "الاكتظاظ الكبير في هذه المواقف وقدم الابنية، وعدم وجود قاعات للعزل سواء للمصابين أو الملامسين  من الموقوفين أدى الى ارتفاع هذه الإصابات".

وطالب الراوي، وزيري الداخلية والصحة وقائد شرطة البصرة باتخاذ اجراءات فورية ونقل المصابين للمراكز الصحية المتخصصة للتعامل مع جائحة كورونا"، مشدداً على "انشاء قاعات خاصة لعزل المصابين والملامسين والحفاظ على حياة الموقوفين، ورجال الشرطة المتواجدين فيها".

وأكد الغراوي، على "البدء بحملة تطعيم اللقاح للموقوفين  وتعقيم وتعفير كافة مراكز مديرية شرطة البصرة ضد فيروس كورونا".

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