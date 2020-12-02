كورونا يخترق أسوار مدارس الموصل وتخوف من تفشٍ خطر

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، عن تسجيل ست إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المعلمين، وذلك بعد ثلاثة أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بفيروس كورونا لمعلمين ضمن عدة مدارس في مدينة الموصل، وناحية بعشيقة، شرق المدينة.

وأضاف أنه بعد مرور ثلاثة ايام على بدء العام الدراسي، ظهرت اليوم أعراض الإصابة على 4 معلمين بينهم ثلاثة في مدرسة واحدة، بالاضافة الى اصابتين في احدى المدارس بناحية بعشيقة، مفضلاً عدم الكشف عن أسماء تلك المدارس.

وعدّ المصدر، تسجيل إصابات في المدارس بأنه "مؤشر خطير وان المعلمين والمدرسين اصبحوا في كماشة الفيروس ولا محالة من اصابتهم".

من جانبه، أكد مدير عام صحة نينوى، الدكتور فلاح الطائي، لوكالة شفق نيوز، ان الدوائر الحكومية في المحافظة ملتزمة بقرار الامانة العامة لمجلس الوزراء والتوصيات التي وضعتها بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالإصابات التي ظهرت في المدارس، قال الطائي، نحن نوصي الجميع بالالتزام بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة، وإذا لم يكن هناك التزام فمن الطبيعي تسجيل اصابات، مشيرا الى ان الكوادر التدريسية هم الاكثر عرضة للاصابة لكون الفيروس لا يؤثر على الاطفال بصورة كبيرة بقدر ما يؤثر على البالغين.

وكشف الطائي ايضاً، عن رفع عدد فحوصات الـ (بي سي ار) التي تجريها كوادر الصحة الى اكثر من 1000 فحص يومياً بعد ان كانت لاتتجاوز 500 او 600 فحص.

واشار الى ان الفيروس انتشر بصورة كبيرة لكن انتشاره هذا تسبب بضعفه وقلة شراسته عما كان عليه في الاشهر السابقة.