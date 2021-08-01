كورونا يجهز على طبيبة وجنينها في الانبار

شفق نيوز/ نعت نقابة اطباء الاسنان في العراق، يوم الاحد، طبيبة قضت إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وذكرت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن نقابة أطباء الأسنان في العراق تنعى فقيدتها المأسوف على شبابها الزميلة الدكتورة "فاطمة معن اياد الراوي" بكالوريوس طب وجراحة الفم والاسنان جامعة الانبار دورة 2018 اثر مضاعفات فيروس كورونا علما ان الفقيدة كانت حاملا وتوفت مع جنينها.

واضاف البيان؛ "تعازينا الحاره لزوجها الزميل الدكتور عمر محمد احمد العيساوي ولعائلة الفقيدة ولزملائنا ونسال الله للفقيدة الرحمة والمغفرة ولمحبي الفقيدة الصبر على هذا المصاب الاليم".