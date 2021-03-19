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كورونا يجتاح مسؤولي الخطوط الجوية العراقية .. (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-19T09:17:58+0000
كورونا يجتاح مسؤولي الخطوط الجوية العراقية .. (وثيقة)

شفق نيوز/ منحت وزارة النقل، إجازة اعتيادية لمدة 14 يوما لخمسة مسؤولين في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

والمصابون بكوفيد 19 هم كل من: كفاح حسن جبار مدير عام الشركة العامة، وعباس ناصر مجيد مدير عام الدائرة القانونية، وعبد العظيم كريم غافل مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة، عباس عمران موسى مدير عام الدائرة الفنية، وإيمان محمد عبد الرضا معاون مدير عام الدائرة القانونية وكالة.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة مذيل بتوقيع أحمد خلف بنيان مدير عام الدائرة الإدارية والمالية وكالة فإنه تم تكليف معاوني الدوائر المذكورة أعلاه بتمشية البريد الخاص بكل دائرة خلال فترة الإجازة وحسب التعليمات والضوابط.

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