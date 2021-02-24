كورونا والتوترات الأمنية يفاقمان الفقر في مناطق النزاع بديالى

شفق نيوز/ كشف النائب في البرلمان العراقي آزاد حميد شفي، الأربعاء، عن ارتفاع معدل الفقر في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل في محافظة ديالى جراء التوترات الأمنية وتبعات قيود كورونا خلال الفترة الماضية.

وقال شفي في حديثه لوكالة شفق نيوز إن "معدل الفقر في عموم الوحدات المتنازع عليها في ديالى ارتفع الى ما بين 30 و35 في المئة بسبب الظروف الامنية وانعدام الدعم الحكومي وتبعات قيود جائحة كورونا".

وأضاف أن "المتنازع عليها في ديالى مناطق فقيرة بالاساس، وان الظروف والمخلفات الاخيرة فاقمت اوضاع البطالة والعوز المعيشي بشكل ملحوظ".

وأشار شفي إلى أن "الكثير من القرى والقصبات في المتنازع عليها في ديالى مناطق محرومة من الاعانات الاجتماعية وخطط الدعم المعيشي، إضافة إلى انحسار ومحدودية فرص التعيينات لاسباب وظروف متعددة".

وكشف عن "خطط ومساع لاحصاء المناطق الاكثر تضررا في الوحدات المتنازع عليها لشمولها بالاعانات المعيشية الحكومية للحد من معدلات الفقر ومساعدتها على تأمين جانب من احتياجاتها المعيشية والحياتية".

ووفق وزارة التخطيط العراقية فإن معدل الفقر في البلاد زاد إلى نحو 30 في المئة جراء قيود كورونا والأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط.